  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي بالشنب

الجندي: أي حد يخالف القانون يتحبس

صورة من الفيديو

قصة مؤثرة لشقيقتين بالأقصر التحقتا بالجيش والشرطة

كورونا

استبعاد لاعب شهير من معسكر فريقه بسبب كورونا

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين

الفلاحين: القرار ده هياخدنا لبر الأمان يا ريس

مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي

فيديو.. رئيس مجلس الأمة الكويتى يرمى صفقة القرن فى "الزبالة"

سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل 20 ألف كنيسة إلى مدارس

سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل 20 ألف كنيسة إلى مدارس

ارشيفية

بالصور والفيديو .هزّت المغرب.. يقيد شقيقه بالسلاسل 4 سنوات

السلطان قابوس

الكويت.. حملة للتبرع بالدم على روح "السلطان قابوس"

طفلة مصرية تبكي تويتر

طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

الفلاحين: القرار ده هياخدنا لبر الأمان يا ريس

آخر الأخبار

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

موسي لسيسي : إحنا أصبحنا عاجزين عن الشكر يا ريس

#

موسى:"أنا طالع علشان أقولك ربنا يبارك فيك يا ريس"

#

الفقي: حطيت إيدك على الجرح يا ريس

#

الجبالي: حملناك فوق طاقتك يا ريس

كندا

دمى جنسية

تزاوج السلحفاة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو صاحب الثورة الزراعية الحديثة، معقبًا: "السيسي سيعيد عصر القطن إلى عرشه، لأنه هياخدنا لبر الأمان يا ريس".

وأضاف أبو صدام، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، أن القطن المصري لا غنى عنه، ويمثل بالنسبة للفلاحين مثل الهرم الأكبر للآثار، منوها بأن تراجع القطن المصري سببه هو الاعتماد على القطن قصير التيلة.

وتابع: "نحن نعمل بكل قوة على إعادة هيكلة مصانع القطن وتزويدها بماكينات للعمل في القطن المصري طويل التيلة، خاصة في ظل توجيه الرئيس السيسي بعودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أصوات البطن المزعجة.. هذا سببها وطريقة التخلص منها
» "ملكة الظلام" تثير ضجة على مواقع التواصل
» النجم الساحلى يعلن إقالة "جاريدو"
» أصالة لجمهورها: انتظروني فى مكان أحبه
» دمى جنسية لأجل التزاوج
» قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة
» مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم
» تحريم تسمية " عبد النبي".. الإفتاء يحسم الأمر
» هل يحق لمريض كورونا التخلف عن صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب
» الأهلي يكشف موعد مشاركة رمضان صبحي في المباريات
» اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم