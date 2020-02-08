الفلاحين: القرار ده هياخدنا لبر الأمان يا ريس

08 فبراير 2020 - 01:49 م

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو صاحب الثورة الزراعية الحديثة، معقبًا: "السيسي سيعيد عصر القطن إلى عرشه، لأنه هياخدنا لبر الأمان يا ريس".

وأضاف أبو صدام، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، أن القطن المصري لا غنى عنه، ويمثل بالنسبة للفلاحين مثل الهرم الأكبر للآثار، منوها بأن تراجع القطن المصري سببه هو الاعتماد على القطن قصير التيلة.

وتابع: "نحن نعمل بكل قوة على إعادة هيكلة مصانع القطن وتزويدها بماكينات للعمل في القطن المصري طويل التيلة، خاصة في ظل توجيه الرئيس السيسي بعودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج".