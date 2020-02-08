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قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة

الرياضة

الترجي التونسي
الترجي التونسي
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متابعات - الدويني فولي

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الترجى التونسى

الافريقى

قبل أسبوع من مواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقي المقرر له يوم الجمعة المقبل، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الترجي التونسي، جائزة "اللعب النظيف"، التي تحصل عليها الفريق في أعقاب مشاركته في كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر مؤخرًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي على موقع "فيس بوك"، صورة الجائزة، التي تمثلت في كأس وشهادة تقدير، وقال النادي التونسي إنه حصل عليها أمس الجمعة.

وكان الموقع الرسمي لكأس العالم للأندية 2019، أعلن سابقًا عن تتويج الترجي بجائزة "اللعب النظيف"، نظير ما تحلى به من سلوك مثالي خلال البطولة.

 يذكر أن الترجي حل خامسًا في تلك البطولة، فيما عاد اللقب قبل ذلك لنادي ليفربول الإنجليزي.




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