بالصور والفيديو .هزّت المغرب.. يقيد شقيقه بالسلاسل 4 سنوات

08 فبراير 2020 - 01:04 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة من الحزن لكل من شاهده، لشاب مكبل بسلاسل حديدية في مشهد غير آدمي.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب مكبل بالحديد وملقي علي الأرض في مكان غير نظيف يحيطه الكثير من المخلفات.

و أكدت مصادر محلية أن الشقيق الأكبر لهذا الشاب هو من فعل به هذا، بوضعه في إقامة جبرية لمدة تزيد عن 4 سنوات ، وذلك لإصابته بإعاقة ذهنية بجوار أحد المنازل بدوار البعارير بجماعة سيدي الطاهر بإقليم تارودانت في المغرب.

وكان أحد العاملين قد عثر علي الشقيق المكبل وقام بالاتصال بإحدي الجمعيات الحقوقية بمدينة أكادير وبالسلطات المحلية التي نقلت الشاب العشريني إلي المستشفي الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية .

جدير بالذكر أن الشقيق الأكبر أعلن عن سبب تكبيله لأخيه بأنه طرق العديد من أبواب المستشفيات والجمعيات لكنها جميعها رفضت استقباله ليتكم ربطه بجوار المنزل ليفترش الأرض.











