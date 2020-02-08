  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد الجندي بالشنب

الجندي: أي حد يخالف القانون يتحبس

صورة من الفيديو

قصة مؤثرة لشقيقتين بالأقصر التحقتا بالجيش والشرطة

كورونا

استبعاد لاعب شهير من معسكر فريقه بسبب كورونا

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين

الفلاحين: القرار ده هياخدنا لبر الأمان يا ريس

مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتي

فيديو.. رئيس مجلس الأمة الكويتى يرمى صفقة القرن فى "الزبالة"

سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل 20 ألف كنيسة إلى مدارس

سعد الدين إبراهيم يطالب بتحويل 20 ألف كنيسة إلى مدارس

ارشيفية

بالصور والفيديو .هزّت المغرب.. يقيد شقيقه بالسلاسل 4 سنوات

السلطان قابوس

الكويت.. حملة للتبرع بالدم على روح "السلطان قابوس"

طفلة مصرية تبكي تويتر

طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

بالصور والفيديو .هزّت المغرب.. يقيد شقيقه بالسلاسل 4 سنوات

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور والفيديو.. اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

#

براءات وأحكام مشددة في قضية أحداث مسجد الفتح

#

حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه

#

ابن جديد يظهر لـ«الفيشاوي» من سيدة ألمانية!

مواقع التواصل

المغرب،

شاب مكبل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة من الحزن لكل من شاهده، لشاب مكبل بسلاسل حديدية  في مشهد غير آدمي.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب مكبل بالحديد وملقي علي الأرض في مكان غير نظيف يحيطه الكثير من المخلفات.

و أكدت مصادر محلية أن الشقيق الأكبر لهذا الشاب هو من فعل به هذا، بوضعه في إقامة جبرية لمدة تزيد عن  4 سنوات ، وذلك لإصابته بإعاقة ذهنية بجوار أحد المنازل بدوار البعارير بجماعة سيدي الطاهر بإقليم تارودانت في المغرب.

وكان أحد العاملين قد عثر علي الشقيق المكبل وقام بالاتصال بإحدي الجمعيات الحقوقية بمدينة أكادير وبالسلطات المحلية التي نقلت الشاب العشريني إلي المستشفي الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية .

جدير بالذكر أن الشقيق الأكبر أعلن عن  سبب تكبيله لأخيه بأنه طرق العديد من أبواب المستشفيات والجمعيات لكنها جميعها رفضت استقباله ليتكم ربطه بجوار المنزل ليفترش الأرض.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أصوات البطن المزعجة.. هذا سببها وطريقة التخلص منها
» "ملكة الظلام" تثير ضجة على مواقع التواصل
» النجم الساحلى يعلن إقالة "جاريدو"
» أصالة لجمهورها: انتظروني فى مكان أحبه
» دمى جنسية لأجل التزاوج
» قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة
» مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم
» تحريم تسمية " عبد النبي".. الإفتاء يحسم الأمر
» هل يحق لمريض كورونا التخلف عن صلاة الجماعة.. الإفتاء تجيب
» الأهلي يكشف موعد مشاركة رمضان صبحي في المباريات
» اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم