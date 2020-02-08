» اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو

08 فبراير 2020 - 12:41 م

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عمرو الجنايني، خطابًا إلى الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة لحضور 50 ألف مشجع لمواجهة توجو.

وتقام مباراة مصر وتوجو يوم 26 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون 2021.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين، لاسيما أن مباريات الدوري تشهد حالة من الضغط، ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

كان الاتحاد المصري لكرم القدم خاطب الاتحاد الإفريقي لاعتماد موعد مباراة توجو يوم 26 مارس من أجل إبلاغ منتخب التوجو، بموعد اللقاء رسميا.