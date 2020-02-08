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طفلة مصرية تبكي تويتر

طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

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طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

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طفلة مصرية تبكي تويتر
طفلة مصرية تبكي تويتر
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عبد القادر وحيد

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تويتر

طفلة مصرية

والدها المغترب

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لطفلة مصرية، تودع أباها وهي تنهمر في البكاء بسبب فراقه لها.

وبحسب ما تم تداوله وأظهر مقطع الفيديو المتداول فإن الطفلة تبكي لفراق والدها قائلة له بعبارة مبكية: "قول للشغل بنتي الصغيرة تعبانة".

وعلق أحد المغردين على مقطع الفيديو بالقول: "طفلةٌ مصريةٌ تودع أباها المغترب بحثًا عن لقمة العيش بكلماتٍ بريئةٍ مبكية: "قول للشغل بنتي الصغيرة زعلانة"، مضيفًا: "أجبروا خواطر المغتربين، فالحاجة أجبرتهم على ذلك".

كما علق أيضًا أحد رواد "تويتر": "حبيبتي جلست مع مقيمة تحكي معاناتها وشعورها عن الاغتراب وفراق الأهل.. أمضت 12 عامًا بعيدة عنهم والآن على وشك العودة وهي بذات المشاعر أيضًا لبلدها، فعلا الغربة كربة الله ييسر حياة كل مغترب". 


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