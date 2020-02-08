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28 ساعة قلق.. تحذير جديد من الأرصاد

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إيمان هاني

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الطقس

الأرصاد

مصر الأولي

إيمان شاكر

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من عدم الاستقرار الجوي في أماكن متعددة من محافظات مصر، وانخفاض درجات الحرارة عن نحو 4 درجات.

وقالت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "حالة عدم استقرار الطقس مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 - 15 درجة مئوية خلال اليومين المقبلين، وتنخفض في فترات الليل، مع استمرار تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر خلال اليومين المقبلين على معظم مناطق الجمهورية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب البلاد، أما شمال البلاد فسيكون هناك نشاط للرياح غير مصحوب للرمال والأتربة.

ونصحت المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الانخداع في الطقس خلال الفترة المقبلة وتناول المشروبات الدافئة والابتعاد عن الأنشطة البحرية وخاصة عند البحر المتوسط، معقبة: "نحن أمام 28 ساعة قلق".

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