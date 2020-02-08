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يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

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يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي
يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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شارك الآلاف في حفل زفاف جماعي في كوريا الجنوبية، والذي نظمه اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي، رغم مخاوف من مساهمة مثل هذه الفعاليات على انتشار فيروس كورونا المرعب.

وبحسب ما ذكرته "رويترز" فقد حضر الحفل 30 ألف شخص من 64 بلدًا، بمن فيهم 6 آلاف من الذين أقاموا زفافهم في مركز تشيونغ شيم للسلام العالمي، شمال سول،  رغم المخاوف من فيروس كورونا.

وقد خضع جميع المشاركين في حفل الزفاف لفحوصات لاكتشاف أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا.

وفي الحفل منع أزواج من الصين من المشاركة، حيث وزعت أقنعة على المشاركين في الحفل.

وكانت سلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية، قد أكدت أمس الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين ارتفعت بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 24 حالة.

كما أن 526 مواطنا كوريا جنوبيا قادمين من ووهان،  يقيمون في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، باستثناء المصابين.

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