  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طفلة مصرية تبكي تويتر

طفلة مصرية تبكى "تويتر".. عبارة مؤثرة فى توديع أبيها المغترب

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

يتحدون كورونا.. 6 آلاف عريس وعروسة في زفاف جماعي

الزمالك

شاهد.. الزمالك يحيى ذكرى وفاة 20 مشجعًا بكلمات مؤثرة

اسرة ياسر عرفات

8 مليارات دولار تسبب أزمة بين مغرد سعودي وأسرة ياسر عرفات

أمنة نصير

نصير: بقول لـ "سي السيد" الست أمينة ماتت

سارة الكندري وزوجها

سارة الكندري بعد الفيديو الخادش "ماكنش قصدي.. هو كان فيه سرير؟"

السيسي

الرئيس السيسى يصل إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

"لا تأكل هذا الطعام".. السبب الحقيقي لانتشار كورونا بالصين

الزمالك والترجى

تعرف على موعد سفر الزمالك إلى قطر

بتول بني

نجمة ذا فويس عن خلعها الحجاب: أنا مش داعية إسلامية

شاهد.. الزمالك يحيى ذكرى وفاة 20 مشجعًا بكلمات مؤثرة

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة نجل مؤمن زكريا.. ورسالة مؤثرة لزوجته

#

عبارات مؤثرة.. الأهلي يحيي ذكرى شهداء بورسعيد

#

شاهد.."ليبرون" ينفجر باكيا بعد وفاة الأسطورة

#

رسالة مؤثرة من «شافكي المنيري» إلى «ممدوح عبدالعليم»

شهداء

الدفاع الجوي

الزمالك

الذكرى الخامسة

# افتح- بنموت

أحيا نادي الزمالك، اليوم السبت 8 -2 -2020، الذكرى الخامسة لرحيل 20 مشجعًا للقلعة البيضاء قبل مباراة الفريق أمام إنبي خارج ملعب الدفاع الجوي.

وكتبت صفحة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف بمباراة توجو
» 28 ساعة قلق.. تحذير جديد من الأرصاد
» "قوليله أنت زي أخويا".. نصائح رضوى الشربيني للفتيات
» فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان إصابتها بالسرطان
» "جنا عمرو دياب" تثير ضجة جديدة على مواقع التواصل من غرفة نومها
» مستشار محافظ البحر الأحمر: كل شعلنا على الزيارات المفاجئة
» بلاغ يطالب بحبس محمد رمضان
» بالفيديو.. الأرصاد تحذر من هذا الأمر
» وفاة أول أمريكى بفيروس "كورونا"
» خبير فى جراحة وزراعة الكبد بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى
» بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم