» بلاغ يطالب بحبس محمد رمضان

08 فبراير 2020 - 11:25 ص

تقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بحبس الفنان محمد رمضان ذلك بعد أغنيته الأخيرة "بم بم" لما احتوت عليه من مشاهد وصفها مقدم البلاغ أنها تثير الغثيان بجانب إلى ترويجه للخمر والشذوذ الجنسي وتحرض على اغتصاب النساء.

وأضاف المحامي في بلاغه حسب صحيفة "أخبار اليوم"، أن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقًا لقانون حظر شرب الخمر، رقم 63 لسنة 1976 بالمواد 3و6 و8 ويعاقب على ذلك بعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة.

وطالب محفوظ في البلاغ الذي حمل رقم 7246، لسنة 2020، عرائض النائب العام، التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونًا نحو تقديم محمد رمضان والمسئولين عن إنتاج أغنيه (بم بم) لمحاكمه جنائية عاجلة بتهم الترويج للخمر وللشذوذ واغتصاب النساء وتطبيق مواد الاتهام سالفة البيان.