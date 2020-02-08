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متابعات - الدويني فولي

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أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الدوري الإنجليزي

الدورى المصرى

مباريات

القنوات

اليوم السبت

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات والمواجهات النارية، في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري الممتاز:
2.30: الاتحاد السكندري مع أسوان
5.00: نادي مصر أمام سموحة
7.30: مصر المقاصة مع الإنتاج الحربي
وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبوت وأون سبورت


الدوري الإنجليزي 
2:30: إيفرتون مع كريستال بالاس 
7:30: برايتون أمام واتفورد 


الدوري الإسباني 
2:00: ليفانتي  مع ليجانيس
5:00: خيتافي مع فالنسيا 
7:30: بلد الوليد أمام فياريال 
10:00: أتلتيكو مدريد أمام غرناطة 


 الدوري الإيطالي
4:00: فيورنتينا مع أتلانتا 
7:00: تورينو أمام سامبدوريا 
9:45:هيلاس فيرونا مع يوفنتوس


الدوري الألماني
4:30: هيرتا برلين مع ماينز 05 
4:30: فيردر بريمن أمام يونيون برلين 
4:30: فرايبورج مع هوفنهايم 
4:30: شالكه 04 أمام بادربورن 
4:30: فولفسبورج أمام فورتونا دوسلدورف 
7:30: باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند


الدوري الفرنسي
6:30: مارسيليا مع تولوز 
9:00: ميتز أمام بوردو 
9:00: رين مع ستاد بريست 29 
9:00: نيس أمام نيم أولمبيك 
9:00: أميان مع موناكو 
9:00: ديجون أمام نانت

وتذاع الدوريات الأوروبية عبر قنوات بي ان سبورت

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