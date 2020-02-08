نصير: بقول لـ "سي السيد" الست أمينة ماتت

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ناشدت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، المسئولين بالنوادي الرياضية، تنظيم محاضرات توعية كل يوم خميس، للمقبلين الزواج.

وقالت الدكتورة آمنة نصير، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "يجب أن يتعلم الشباب المقبلون على الزواج، كيفية التضحية، لأنه جزء كبير من نجاحهم.

وأضافت: "فكرة طرح مبادرة لوضع ضوابط مسبقة للزواج جاءت لها من فكرة الإحصائيات الكبيرة فى أعداد المطلقات فى المجتمع المصري، مضيفًا أنه يجب على أسر الطرفين المقبلين على الزواج أن يكون لهم دور كبير فى التوعية ونجاح الزواج.

وتابعت: "أنا بقول لكل راجل عايش لسه دور سي السيد، خلاص مبقاش عندنا الست أمينة، الست أمينة ماتت والمرأة الآن أصبحت مناكفة، ولا تسكت عن حقوقها".

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