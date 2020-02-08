مكافأة أمريكية.. 11 مليون دولار لمن يدلي بهذا الأمر

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وكالات - الدويني فولي

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15 مليون دولار مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن هؤلاء

تنظيم القاعدة

قيادي

القوات الأمريكية

رصد

مكافاة

رصدت الخارجية الأمريكية، مكافأة 11 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من قادة تنظيم القاعدة للمساعدة في القبض عليهما.

وجاء في منشور للخارجية الأمريكية عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابعة لها، فجر اليوم السبت: "تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على  سعد بن عاطف العوالقي.

كما نشرت الصفحة صورة لخالد سعيد باطرفي، وعرضت مكافأة بـ5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وقالت الصفحة، إن القيادي باطرفي هو عضو بارز في منظمة القاعدة في شبه الجزيرة العربية بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.


























































































تأتي تلك التغريدات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميا فجر الجمعة مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وقال في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وأضاف: "مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرًا هائلًا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

كما اعتبر أن "موته يزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفًا، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".



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