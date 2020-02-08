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استغل فنانة شهيرة.. طبيب يعتدى جنسيًا على 90 مريضة

قضايا وحوادث

طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة
طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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أنجلينا جولي

طبيب

علاقة جنسية

90 مريضة

قضت محكمة بريطانية بسجن الطبيب مانيش شاه، 15 عامًا بعد ارتكابه لعدد من حالات الاعتداء الجنسي، والتي  وصل عددها لـ90 حالة.

القاضية آن مولينوكس وصفت الطبيب، بأنه أتقن فن الخداع مستغلاً وضعه المهني، ليقوم باختلاق قصص سببت الخوف لدى ضحاياه.

وكان موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قد نشر أن الطبيب استغل الوضع الصحي للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي لإخافة مريضاته بشأن وضعهن الصحي.

وقام الطبيب بإقناع مريضاته بإجراء فحوص غير ضرورية بين عامي 2009، و2013.

فيما وصل عدد ضحاياه أثناء عمله في لندن إلى 23 امرأة بالإضافة لفتاة في الخامسة عشرة.

وأدين الطبيب أيضًا بارتكاب 18 اعتداء جنسيًا آخر في عام 2018، بالإضافة إلى ارتكاب 25 اعتداء جنسيًا في مركز "ماوني" الطبي.

وكانت إحدى ضحاياه قد أدلت بشهادة في المحكمة تحدثت فيها على أن الطبيب روى لها قصة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وكيف أنها أجرت عملية وقائية واستأصلت ثدييها، خوفًا من السرطان، ثم سأل المريضة ما إذا كانت ترغب في أن يفحص ثدييها.


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