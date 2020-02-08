  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر10:26 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القوات الأمريكية

مكافأة أمريكية.. 11 مليون دولار لمن يدلي بهذا الأمر

الرئيس و شادية

تعرف على قصة "شادية" مع الرئيس السيسى

عمرو دياب

عمرو دياب يشعل حفلاً بالسعودية

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الشوباشى تحرج مذيعة إكسترا نيوز برد قاس

طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة

استغلّ فنانة شهيرة.. طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة

أمنة نصير

نصير: "لو الست خلعت بتطلع بلوشي"

خلل بـ430 ألف سيارة هيونداي

الخلل خطير.. " هيونداي" تستدعي نصف مليون سيارة

محمد صلاح وزوجته

عائلة محمد صلاح تستقبل "كيان" بـ"عقيقة"

الشرطة السعودية

إغلاق مطعم سعودي صدرت منه أصوات موسيقى بمكة

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

الموت يفجع المطرب الشعبي طارق الشيخ

فى ذكرى عيد ميلادها..

تعرف على قصة "شادية" مع الرئيس السيسى

الحياة السياسية

الرئيس و شادية
الرئيس و شادية
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الرئيس على "تويتر": ليس لدينا وقت للتناحر مع أحد

#

موسى: ترامب اشتكى لـ"السيسى" من الإعلام الأمريكي

تنظيم القاعدة

قيادي

القوات الأمريكية

رصد

مكافاة

عرف عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقفه النبيلة التي لا يدخر وسعًا للتعبير عنها في مساندته للشعب المصري في العديد من اللفتات الإنسانية التي لا تخفي على الجميع.

وكان للرئيس لفتة إنسانية مع الفنانة الراحلة "شادية" بعد أن ذهب للاطمئنان على حالتها الصحية في مستشفي الجلاء العسكري مع قرينته، وذلك وهي علي فراش المرض قبل رحيلها بأيام بعد انتهاء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حسبما أعلن النائب مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" مضيفًا أن الرئيس قبل رأسها.

في سياق متصل وجه نجل شقيق الفنانة شادية، خالد شاكر الشكر للرئيس وقرينته على زيارتهما لها مضيفًا أن الرئيس وعدها بتكرار الزيارة، بعد أن اطمأن علي حالتها من الأطباء، لافتًا إلي أن مكتب الرئيس كان على اتصال دائم بالمستشفى للاطمئنان علي حالتها ومتابعتها.

كما أشارت شقيقته "ناهد شاكر" على مواقع التواصل قائلة: "الرئيس السيسي وحرمه زاروا عمتي وأمي أمس، هي بتحب مصر حب جنوني، وبتحب السيسي جدًا.. ربنا يشفيكي يا حبيبتي وترجعي لينا بحضنك الدافئ وبوستك اللي بتطرقع في ودننا".

جدير بالذكر أن اليوم تحل ذكرى ميلاد الفنانة شادية والتي ولدت 8 فبراير 1931 ورحلت في 28 نوفمبر 2017 عن عمر يناهز 86 عامًا، والتي ملأت الشاشة العربية بثروة من أعمالها وأغانيها الوطنية ولقبت بـ"الدلوعة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خبير فى جراحة وزراعة الكبد بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى
» بعد أزمة الفستان العاري .. فنانة: عيبي إني "مؤدبة" زيادة
» فنانة شهيرة تظهر بالحجاب: أنا بجانب رسول الله
» قرار مفاجيء بشأن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان
» محمود سعد: زرت هذه الفنانة و وجدتها مفلسة
» ترامب ينفي حقيقة إقالة كبير موظفي البيت الأبيض
» انخفاض الدولار في مصر سيؤدي إلى هذا الأمر الهام
» واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
» ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا
» «لينين الرملي».. «مسلم أم مسيحي؟».. وسر خلافه مع «محمد صبحي»
» «صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم