الشوباشى تحرج مذيعة إكسترا نيوز برد قاس

08 فبراير 2020 - 10:07 ص

أحرجت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الإعلامية نانسي نور، على الهواء مباشرة، عقب توجيهها سؤالاً للكاتبة قائلة: "لماذا لم تذيع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم".

وردت "الشوباشي"، على السؤال بطريقة أحرجت المذيعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "ده سؤال ساذج معلش متزعليش مني"، لتكتفي الإعلامية نانسي نور بالابتسامة.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أن الوسائل الإعلامية القطرية ليس لديها أي أمانة في العرض، معقبة: "إحنا أكتر شعب بيعاني من كذبهم وافترائهم".