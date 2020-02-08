إغلاق مطعم سعودي صدرت منه أصوات موسيقى بمكة

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وكالات - الدويني فولي

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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إغلاق مطعم جراء صدور أصوات موسيقى منه وأصوات صاخبة من داخله.

وأفاد نشطاء على موقع تويتر، بأن الجهات المختصة أغلقت المطعم الواقع تحديدًا في منطقة جدة كون صاحبه لا يملك ترخيصًا بإقامة الحفلات.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية، أنه تم إحالة مالك العقار للجهات المختصة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها على حسابها في "تويتر": "بتوجيه أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل.. شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة".




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