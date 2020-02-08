إبراهيم نور الدين: كان المفروض أطرد حارس بيراميدز قبل هدف الأهلي

08 فبراير 2020 - 08:48 ص

دافع الحكم إبراهيم نور الدين عن احتسابه الهدف الثاني للأهلي في مرمى فريق بيراميدز رغم وجود كرتين في الملعب.



وقال "نور الدين" في تصريحات صحفية: القانون يجبرني على طرد المهدي سليمان حارس بيراميدز في حال استمر في الإمساك بالكرة الثانية فضلا عن احتساب ضربة جزاء للنادي الأهلي لكني تغاضيت عن الطرد بعدما ألقى الحارس الكرة واستمر اللعب وبخاصة أن الأهلي أحرز هدفا "بحسب فيتو".



وتابع: خطئي الوحيد أنني لم أعطِ المهدي سليمان إنذارًا لاحتفاظه بالكرة رغم احتساب ركنية للأهلي ، وبالمناسبة أنا وحامل الراية احتسبنا تلك الكرة ركنية للأهلي منذ المرة الأولى ولم أشر بأي شكل أنها ضربة مرمى.



