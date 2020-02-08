صالح جمعة يفاجي "فايلر" بطلب غريب

أحمد عادل شعبان
فاجأ صالح جمعة - لاعب النادي الأهلي - المدير الفني للفريق رينيه فايلر بطلب غريب وغير متوقع في ظل دخول العلاقة بينهما إلى طريق مسدود .
وطلب "جمعة" من "فايلر" المشاركة في مباراة السوبر ضد الزمالك المقرر إقامتها في الإمارات خلال أيام .
وتعهد "جمعة" لـ"فايلر" بالالتزام خلال الفترة المقبلة على أن يعيده السويسري لحساباته في المباريات المقبلة .
ويدرس فايلر الدفع اصطحاب صالح جمعة معه إلى الإمارات في ظل حالة النقص العددي التي يعاني منها الفريق وبخاصة في مركز صانع الألعاب في ظل انخفاض مستوى محمد مجدي قفشة.
ظهر12:14 م
فجر
05:23
شروق
06:48
ظهر
12:14
عصر
15:18
مغرب
17:41
عشاء
19:11