» محمود سعد: زرت هذه الفنانة و وجدتها مفلسة

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي محمود سعد - مقدم برنامج "باب الخلق" - مفاجأة كبيرة عن الفنانة الراحلة نادية لطفي.
و قال "سعد" في برنامجه "باب الخلق" إنه زار الفنانة نادية لطفي قبل وفاتها ولاحظ أنها لا تملك مالا.
وأضاف: مكانش عنده فلوس خالص لكن مكنتش تحس إن ناقصها حاجة .. ومغيرتش ديكور شقتها عشان كان عامله المخرج الراحل شادي عبد السلام فمكانتش تقدر تلمسه .
وتابع: كانت محبة للحياة ومكنتش تحس إن ناقصها حاجة .. صحيح كانت بتدخن لكن تدخينها كان سجائر كليوباترا (ماركة رخيصة في الثمن) ، عاشت مبتدورش على الفلوس .. وأظن أنها مسابتش حاجة مادية للورثة.
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