  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مذيع قناة الزمالك يؤكد صحة هدف الأهلي .. ورد ناري من مرتضى

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجي "فايلر" بطلب غريب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

مذيع الجزيرة يهاجم أردوغان: لا يصدقه إلا المغفلون

موسيماني يحذر لاعبيه من سيناريو مباراة الزمالك والوداد

مدرب صن داونز يفجر مفاجأة جديدة عن مباراته مع الأهلي

صلاح

مكافأة مليونية من ليفربول لـ" محمد صلاح "

كورونا

الإمارات تكشف عن إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

الجيش والشرطة

قصة أول فتاتين تلتحقان بالجيش والشرطة.. هذا هو السر

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يوجه رسالة هامة للمصريين في قطر

سعر الدولار

خبير اقتصادي يكشف معلومة خطيرة جدًا بشأن الدولار

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

ضابط إسرائيلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن فيروس "كورونا"

محمود سعد: زرت هذه الفنانة و وجدتها مفلسة

عرب وعالم

محمود سعد
محمود سعد
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. نادية لطفي ستدفن بجوار هذه الفنانة

#

هل تزوج كاظم الساهر من هذه الفنانة؟

#

هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة في انفصال أصالة عن العريان؟

#

تناول هذه الأطعمة وتخلص من الأرق واضطرابات النوم

محمود سعد

نادية لطفي

كشف الإعلامي محمود سعد - مقدم برنامج "باب الخلق" - مفاجأة كبيرة عن الفنانة الراحلة نادية لطفي.

و قال "سعد" في برنامجه "باب الخلق" إنه زار الفنانة نادية لطفي قبل وفاتها ولاحظ أنها لا تملك مالا.

وأضاف: مكانش عنده فلوس خالص لكن مكنتش تحس إن ناقصها حاجة .. ومغيرتش ديكور شقتها عشان كان عامله المخرج الراحل شادي عبد السلام فمكانتش تقدر تلمسه .

وتابع: كانت محبة للحياة ومكنتش تحس إن ناقصها حاجة .. صحيح كانت بتدخن لكن تدخينها كان سجائر كليوباترا (ماركة رخيصة في الثمن) ، عاشت مبتدورش على الفلوس .. وأظن أنها مسابتش حاجة مادية للورثة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» محمود سعد: زرت هذه الفنانة و وجدتها مفلسة
» ترامب ينفي حقيقة إقالة كبير موظفي البيت الأبيض
» انخفاض الدولار في مصر سيؤدي إلى هذا الأمر الهام
» واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
» ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا
» «لينين الرملي».. «مسلم أم مسيحي؟».. وسر خلافه مع «محمد صبحي»
» «صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين
» الكشف عن مفاجأة عقب انتحار شاب سوري في الكويت
» رئيس "الفيفا" يهاجم أحمد أحمد بسبب أداء الحج
» أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة
» بالفيديو.. سائق يدهس ضابط مرور بوسط البلد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم