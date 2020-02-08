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قصة أول فتاتين تلتحقان بالجيش والشرطة.. هذا هو السر

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قالت ملازم أول طبيب شرطة علا جمال عبد الفتاح، إنها كانت تحلم بأن تكون ضابطة منذ أن رأت إعلان لضابطات يزورون مستشفى 57357، موضحة أنه انبهرت بقوة شخصيتهم، لافتة إلى أنها حصلت على 98% في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب ثم أكاديمية الشرطة.
وأعربت ملازم أول تمريض قوات مسلحة أسماء جمال عبد الفتاح، عن سعادة والدها بالتحاقها بالقوات المسلحة، قائلة: «مكنش مصدق وكان فرحان جدا بينا وبيشجعنا ويعمل ورقنا، موجهة التحية لوالدها: «نفسي أبوس أيده».
استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة الشقيقتين ملازم أول طبيب شرطة علا جمال عبد الفتاح، وملازم أول تمريض قوات مسلحة أسماء جمال عبد الفتاح، وذلك بعد تداول صورتهما على السوشيال ميديا، فهما أول فتاتين من الأقصر تلتحقان بالجيش والشرطة.
 

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