قصة أول فتاتين تلتحقان بالجيش والشرطة.. هذا هو السر

08 فبراير 2020 - 12:00 ص

قالت ملازم أول طبيب شرطة علا جمال عبد الفتاح، إنها كانت تحلم بأن تكون ضابطة منذ أن رأت إعلان لضابطات يزورون مستشفى 57357، موضحة أنه انبهرت بقوة شخصيتهم، لافتة إلى أنها حصلت على 98% في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب ثم أكاديمية الشرطة.



وأعربت ملازم أول تمريض قوات مسلحة أسماء جمال عبد الفتاح، عن سعادة والدها بالتحاقها بالقوات المسلحة، قائلة: «مكنش مصدق وكان فرحان جدا بينا وبيشجعنا ويعمل ورقنا، موجهة التحية لوالدها: «نفسي أبوس أيده».

