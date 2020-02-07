رئيس الزمالك يوجه رسالة هامة للمصريين في قطر

07 فبراير 2020 - 11:40 م

وجه رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، رسالة شكر للمصريين المتواجدين في قطر، وفي مقدمتهم مشجعي الفريق الأبيض، على الاحتفالات التي يقيمونها انتظارًا لقدوم الفريق لخوض لقاء السوبر الأفريقي في الدوحة.

وأوضح «منصور»، في فديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «أوجه كل الشكر والتقدير والاحترام لجمهور أو شعب مصر العظيم اللي موجود في قطر، والتكتلات الجماهيرية اللي موجودة في قطر، حاجة تفرح أنا سعيد جدًا بما شاهدته أيا كانت نتيجة المباراة، ويكفيني إن كل الانتماءات وطبعًا في مقدمتهم الزملكاوية في انتظار ولادنا».



وتابع: «نخوض اللقاء مع الترجي فريق كبير ومن دولة شقيقة، المشكلة مع الأرض اللي هنلعب عليها، ولادنا على قد المسؤولية، وبشكر أهلنا المصريين في الدوحة، وبقولهم بحس بالفخر إني مصري».

