خبير اقتصادي يكشف معلومة خطيرة جدًا بشأن الدولار

07 فبراير 2020 - 11:22 م

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يشكل 65% من الاحتياطي النقدي في مختلف دول العالم.



وأضاف «دلاور»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع طباعة الدولارات بدون حدوث أي معدلات التضخم كونها تقوم بتصدير الدولارات إلى الخارج.



وأشار المهندس شريف دلاور إلى أن الدولار يهيمن على جميع المعاملات في دول العالم، ولم تنفع المحاولات والتكتلات التجارية في استبداله.

