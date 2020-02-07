ضابط إسرائيلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن فيروس "كورونا"

07 فبراير 2020 - 10:00 م

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن هناك أقاويل كثيرة وراء انتشار فيروس كورونا القاتل، كاشفا أن معدل الرقابة في الصين مرتفع للغاية، وكانت ستكتشف بسهولة إذا تسرب إليها الفيروس من الخارج.



وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية قال إن هذا الفيروس تسرب من معمل الأبحاث البيولوجية العسكرية الموجودة في منطقة ووهان الصينية، فيما ذكرت روسيا أقاويل أيضا في ذلك المجال.



وكشف الخبير الاقتصادي أن الحروب البيولوجية تم استخدامها في عدد من الحروب من ضمنها الحرب العالمية الثانية حيث قامت اليابان بإجراء تجارب على 3 ألاف سجين عن طريق الجراثيم البيولوجية وتوفوا جراء ذلك.

