ضابط إسرائيلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن فيروس "كورونا"

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قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن هناك أقاويل كثيرة وراء انتشار فيروس كورونا القاتل، كاشفا أن معدل الرقابة في الصين مرتفع للغاية، وكانت ستكتشف بسهولة إذا تسرب إليها الفيروس من الخارج.
وأضاف دلاور، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية قال إن هذا الفيروس تسرب من معمل الأبحاث البيولوجية العسكرية الموجودة في منطقة ووهان الصينية، فيما ذكرت روسيا أقاويل أيضا في ذلك المجال.
وكشف الخبير الاقتصادي أن الحروب البيولوجية تم استخدامها في عدد من الحروب من ضمنها الحرب العالمية الثانية حيث قامت اليابان بإجراء تجارب على 3 ألاف سجين عن طريق الجراثيم البيولوجية وتوفوا جراء ذلك.
وأشار المهندس شريف دلاور إلى أن 108 دولة قامت بالتوقيع على بروتوكل في عام 1925 يمنع استخدام الأسلحة البيولوجية وتحول هذا البروتوكول إلى معاهدة في عام 1972 وفي عام 1975 دخلت في نطاق التفعيل ومنذ تلك الفترة تمت إقامة 8 مؤتمرات لمراجعة مواقف الدول التي تمتلك مراكز بحثية عن الحروب البيولوجية، كاشفا أن الاجتماع القادم سيتم في عام 2021 فيما كان الاجتماع الأخير في عام 2016.

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