» واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا

07 فبراير 2020 - 11:13 م

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، عن تعهدها بتقديم مساعدات تصل إلى 100 مليون دولار، إلى الصين والدول المتأثرة من فيروس كوروونا الجديد.



وأفاد بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن المساعدات ستقدم للسيطرة على الفيروس ومكافحته.

وأوضح أن المساعدات ستقدم مباشرة عبر مؤسسات متعددة الأطراف، والصناديق المالية الحالية.

ودعا الوزير الأمريكي دول العالم إلى المشاركة في تقديم المساعدات.

وحتى مساء الجمعة، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا "فيروس كورونا" إلى 637 شخصا، إضافة إلى زيادة عدد المصابين إلى 31 ألف و161 حالة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس؛ التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفق منظمة الصحة العالمية.