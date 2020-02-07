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ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا

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ارتفع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا بنسبة 22% في 2019 مقارنة مع 2018.
وقال ستيفن بليتر، رئيس "مركز القتل الرحيم"، الذي يتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا له، الجمعة، إن المركز تلقى العام الماضي 3 آلاف و122 طلبا بـ"القتل الرحيم".
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المركز يتلقى وسطيا 13 طلبا بـ"القتل الرحيم" في اليوم الواحد؛ لأسباب تتعلق بالمرض والخرف والشيخوخة.
وأوضح بليتر أن المركز قبِل طلب 900 مريضا العام الماضي.
وفي 2002، سنّت هولندا قانون "القتل الرحيم" للأشخاص الذين يعانون من آلام لا تحتمل جراء أمراض لا أمل بالشفاء منها. -

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