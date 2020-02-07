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شهيد فلسطيني و40 مصابا برصاص جيش الاحتلال بالضفة

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استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال
استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال
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المصريون ووكالات

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استشهد فلسطيني وأصيب 40 آخرون، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عاما)، متأثرا بجروح حرجة للغاية؛ نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة.
وأصيب نافلة وفق الصحة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة قفين بطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة، توزعت بين الإصابة بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع.
وبينت أن من بين الإصابات، واحدة بالرصاص الحي، وسبعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
ولفتت إلى إصابة 32 فلسطينيا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وأشارت أن الإصابات وقعت خلال مواجهات جرت في قرى كفر قدوم وقفين وعزون، شمالي الضفة.
وأوضحت الجمعية (غير حكومية) أنه تم نقل 3 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التعامل مع البقية ميدانيا.
ومنذ الأربعاء تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة، أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، ثلاثة منهم شمالي الضفة، وواحد في جنوبها، وآخر في القدس المحتلة.‎ -

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