صومالية تتعرض لاعتداء عنصري في السويد

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المصريون ووكالات

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ذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، أن امرأة صومالية تعرضت لاعتداء عنصري أثناء تسوقها من أحد المتاجر في مدينة "أبسالا" جنوب شرقي البلاد.
ونقلت الصحيفة، الجمعة، عن الصومالية كيفايو يوسف، أنها تعرضت لحركات عنصرية عندما كانت برفقة طفليها أثناء تسوقها من أحد متاجر سلسلة "أتش أند أم".
وقالت إنها أثناء توجهها لغرف قياس الملابس قام مسن بترديد عبارة: "الموز يأتي" وبالقيام بحركة من حركات القرود.
وأضافت: "أمام هذه الحركة قام موظف المتجر بالضحك وقلل من شأني بهذا التصرف، وشعرت بالحزن وأن كرامتي تعرضت للإهانة أمام أطفالي".
ولفتت إلى أن الموظف الذي ضحك لم يقدم اعتذاره لها رغم إبلاغها مسؤولي المتجر بالواقعة.
من جانبه، أوضح جوهان روس، رئيس العلاقات العامة في "أتش أند أم"، أن الجميع متساوون بالنسبة لهم، وعلى كافة موظفي السلسلة التصرف بإحترام إزاء الجميع.
وأكد أنهم يتعاملون بجدية مع ما حدث مع الزبونة الصومالية، ويتابعون الموضوع عن كثب. -

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