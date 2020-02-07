  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعر الدولار

خبير اقتصادي يكشف معلومة خطيرة جدًا بشأن الدولار

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

ضابط إسرائيلي يفجر مفاجأة مدوية بشأن فيروس "كورونا"

المصانع المتوقفة

هذه مكاسب مبادرة «إنقاذ المصانع المتعثرة منذ 2011»

طيور الجنة

صور.. لن تصدق كيف أصبح «عصومي» و«وليد» نجما «طيور الجنة»

الأرصاد

رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

عجرم

مفاجأة مدوية بشأن جثة قتيل فيلا "نانسي عجرم"

البرلمان

صدمة.. تأجيل مناقشة قانون «الإيجار القديم» لأجل غير مسمى

«صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين

«صفقة القرن» في القرآن.. «الشعراوي»: خدمة للإسلام والمسلمين

أحمد أحمد

رئيس "الفيفا" يهاجم أحمد أحمد بسبب أداء الحج

الرملي وصبحي

«لينين الرملي».. «مسلم أم مسيحي؟».. وسر خلافه مع «محمد صبحي»

العراق.. محتجو النجف يعيدون نصب خيام الاعتصام

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. اتفاق لانسحاب أنصار الصدر من شوارع النجف

#

العراق.. إعادة بناء خيام الاعتصام بساحة التحرير مجددًا

#

العراق.. إصابة 25 متظاهرا بالنجف وإضرام النيران بـ"مرقد الحكيم"

#

متظاهرو العراق يصدرون صحيفتين بساحات الاعتصام

أعاد محتجون مناهضون للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في العراق، الجمعة، نصب خيام الاعتصام في مدينة النجف بعد يومين من إحراقها من قبل أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال عباس الظهراني، عضو في تنسيقية الحراك الشعبي بالنجف، للأناضول، إن المتظاهرين أعادوا نصب الخيام في "ساحة الصدرين" وسط النجف بعد إزالة ركام الخيام المحترقة.
وأضاف الظهراني أن المحتجين سيواصلون الاعتصام في الساحة لحين تحقيق مطالب الحراك الشعبي.
وأشار أن "محاولات الحكومة وأحزاب السلطة بقمع الحراك لن تفلح".
والأربعاء، اقتحم أنصار الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق" الساحة، وأضرموا النيران في الخيام وأطلقوا النار على المتظاهرين المعتصمين فيها منذ أشهر ما أدى لمقتل 11 متظاهراً وإصابة 122 آخرين بجروح.
وقال الناشط الظهراني إن قوات الأمن تتولى حماية الساحة وتقوم بتفتيش الوافدين لمنع دخول المسلحين إليها.
وكانت أعمال العنف في النجف، جزء من حملة أوسع شنها أنصار الصدر منذ الإثنين لقمع الاحتجاجات، بناءً على أوامر الصدر.
وبدأت الحملة بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى الأخير بدعم الصدر.
ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انخفاض الدولار في مصر سيؤدي إلى هذا الأمر الهام
» واشنطن تتعهد بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا
» ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا
» الكشف عن مفاجأة عقب انتحار شاب سوري في الكويت
» أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة
» بالفيديو.. سائق يدهس ضابط مرور بوسط البلد
» قرار عاجل داخل ليفربول بفرمان من «كلوب»
» مدرب صن داونز يكشف خطته للإطاحة بالأهلي
» نهاية مأساوية.. رصاصة تفجر وجه فتاة سعودية
» نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
» تشييع جثمان لينين الرملي من مسجد الحصري بأكتوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم