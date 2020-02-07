بشرى.. أسعار الذهب تتراجع 9 جنيهات دفعة واحد

تراجعت أسعار الذهب في مصر 9 جنيهات للجرام الواحد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بعدما زادت نحو 16 جنيها للجرام خلال شهر يناير 2020.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2020، نحو 685 جنيها مقابل 694 جنيها الجمعة الماضي، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 587 جنيها، وعيار 24 إلى 782 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقا على النمو الاقتصادي.