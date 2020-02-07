مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الزمالك

07 فبراير 2020 - 09:50 م

حذر مجدي التراوي المدرب المساعد لفريق لترجي التونسي، الثقة الزائدة قبل مواجهة الزمالك مشيرًا إلى أنه منافس صعب، وذلك تعقيبا على قرعة دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال التراوي في تصريحات نقلتها جريدة «الشروق» التونسية:" قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، وضعت بطل افريقيا أمام منافس محترم وهو الزمالك المصري".

وأضاف:" كل مواجهة مع الزمالك لها هدف معيّن وعلى الترجي أن يحكم التعامل مع كل رهان بكل ثقة وبأكثر تركيز".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي في 3 مرات خلال الثلاث أسابيع المقبلة، بواقع مرة في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 من شهر فبراير في الدوحة، ومرتين في الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلاقي الترجي في منافسة دوري أبطال إفريقيا، يوم 29 من شهر فبراير وذلك في لقاء الذهاب، بينما ستقام مواجهة العودة في رادس يوم 6 مارس.