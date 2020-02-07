» الكشف عن مفاجأة عقب انتحار شاب سوري في الكويت

07 فبراير 2020 - 09:29 م

كشفت رسالة تركها شاب سوري انتحر في الكويت بشنق نفسه عن مفاجأة لأسرته.

وأقدم وافد سوري مقيم في الكويت على الانتحار بشنق نفسه، إلا أنه ترك رسالة إلى أسرته يطالبهم بدفنه في الكويت.

وجاءت رسالة الشاب دون معرفة أو توضيح الأسباب.

وذكرت السلطات الكويتية أن الشاب في العقد الثالث من عمره، ويقيم مع عائلته في منطقة الأندلس بمحافظة الفروانية، وقد عُثر عليه مشنوقاً بحبل حول عنقه.

وقد تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والإسعاف، حيث تبين عند وصولهم أنه قد فارق الحياة، وتم العثور برفقته على رسالة مكتوب فيها (دفنوني بالكويت).

ولم تتكشف تفاصيل الحادثة وأسبابها، في حين أمرت النيابة العامة برفع جثة الشاب.