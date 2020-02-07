الوصل يتعادل إيجابيًا عجمان بالدوري الإماراتي

07 فبراير 2020 - 09:26 م

سقط الوصل في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه عجمان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتقدم عجمان عن طريق ويليام أوسو في الدقيقة 45، قبل أن يسجل ويلتون سواريز هدف التعادل للوصل في الدقيقة 88.

ورفع الوصل رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع عجمان رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، كان خورفكان هو المبادر بالتسجيل عن طريق رافائيل دودو من ركلة جزاء في الدقيقة 29، قبل أن يسجل فيرناندو جابرييل هدف التعادل للفجيرة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 43 سجل رامون لوبيز الهدف الثاني لخورفكان، لكن عبد الله الجنيبي سجل التعادل للفجيرة في الدقيقة 58.

ورفع خورفكان رصيده إلى تسع نقاط يتذيل بها ترتيب المسابقة، فيما يحتل الفجيرة المركز الثالث عشر (قبل الأخير) برصيد 12 نقطة.