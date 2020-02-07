تعرف على قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة مصر للمقاصة

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المصريون

المقاصة

الإنتاج الحربى

أعلن مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربى قائمة فريقه لمباراة مصر المقاصة والمقرر لها  السابعة والنصف مساء غدًا السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كل من : "عامر عامر وأحمد يحيي ومحمود البدري وباسم مرسي ومحمد رجب وأحمد شديد قناوي ومعاذ الحناوي وابراهيم عبد الخالق وعلي فتحي ومحمد عادل ومحمد بازوكا وأحمد عفيفي وموسي دياورا وعلاء سلامة وصلاح هشام ومامادو انياس ومصطفي الجمل ومحمود عادل " .


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