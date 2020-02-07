أسعار الدولار والذهب اليوم الجمعة

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الذهب

الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في الفترة المسائية اليوم الجمعة استقرارًا في البنوك مقارنة بختام الأسعار أمس الخميس.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.72 جنيه للشراء ونحو 15.82 جنيه للبيع.

أما بنك مصر  فسجل السعر 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.72 جنيها للشراء و15.82 جنيه للبيع.

الذهب

كذلك استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 نحو 585 جنيهًا.

عيار 21 نحو 685 جنيهًا للجرام.

عيار 24 نحو 785 جنيهًا.

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