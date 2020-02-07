» كيف خدع أحمد حلمي جمهوره مع مغني المهرجانات؟ (فيديو)

عمد الفنان أحمد حلمي، إلى خداع متابعيه، عن طريق ظهوره في مقطع فيديو وهو يغني أغنية «بنت الجيران»، ليتفاجئ مشاهدي الفيديو أن المغني الشعبي حسن شاكوش هو من كان يغني، خلف الكاميرا.

وحرص «حلمي» على توثيق لقائه مع مغني المهرجانات في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام منذ قليل.

وعلق حلمي على المنشور: «إيه رايكم في صوتي؟ بس عايزكم تعذروني ان انا عندي برد»، حيث ظهر وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية «بنت الجيران» الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش الذي يغني.

وعلى سبيل المزاح وجه حلمي سؤاله لشاكوش قائلاً «إيه رأيك في صوتي»، ليرد الاخير «طبعا عالمي»، وينتهي الفيديو بسلامها.

وعلى الجانب الآخر، حرص «شاكوش» على نشر صورة تجمعه مع حلمي عبر حسابه بانستجرام، منذ قليل، موثقاً لقائهما.

بينما كتب قائلاً «الانسان والفنان المحترم الي بحبو من كل قلبي تشرفت بي قعديتي معاك».