مفاجأة مدوية بشأن جثة قتيل فيلا "نانسي عجرم"

07 فبراير 2020 - 08:50 م

فجرت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم في لبنان، عن مفاجأة بشأن جثمانه.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" إن جثمان "الموسى" لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة.

ومر على الحادث نحو شهرين إلى الآن، حيث كتبت المحامية: "توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".

وأكملت: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة"، مضيفة: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".