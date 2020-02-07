رسالة تحذير من السنغالي «مانى» إلى محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

مانى

وجه ساديو ماني جناح ليفربول والمنتخب السنغالي رسالة طريفة إلى النجم محمد صلاح زميله بالريدز يخبره فيه بقرب عودته للعب مرة أخرى عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، وظهر بصورة مع صديقه الكرواتي ديان لوفرين.

ووجه ماني الرسالة للنجم المصري محمد صلاح ينبئه فيها بقرب عودته للعب مرة أخرى مع ليفربول، بعد تعافيه من الإصابة، وكتب في تعليق قائلاً: "عليك الاستعداد يا صديقي مو صلاح".

يذكر أن ماني تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، خلال مواجهة وولفرهامبتون التي أقيمت الخميس  الماضي على ملعب مولينكس، في ختام الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف.

ويقترب محمد صلاح للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعيد اللقب إلى أنفيلد رود لأول مرة منذ 1990، حيث يتربع مع فريقه على قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 73 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، حيث حافظ على سجله الخالى من الهزائم على مدار 25 مباراة متتالية منذ بداية الموسم وحتى الآن.

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Getting Ready with @mosalah friend ??

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