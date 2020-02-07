» قرار عاجل داخل ليفربول بفرمان من «كلوب»

07 فبراير 2020 - 08:30 م

قرر الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تغيير أماكن اللاعبين داخل غرفة ملابس الفريق بسبب اللغة.

وعلق اللاعب الياباني مينامينو عبر موقع النادي الرسمي قائلا: "هكذا تشعر وكأنك جزء من الفريق ، ولأن مستواي في اللغة الإنجليزية مازال ضعيفا، فإنهما "ماني وكايتا" يقدمان لي دعما كبيرا.

وشدد: ان هما دائما يقومون بمساعدتي بإستمرار ، مضيفا ، قاما مؤخرا بشرح قوانين النادي الداخلية لي بالتفصيل، مثل مواعيد الدوام والأكل واللقاءات وبرنامج العمل إلى غير ذلك.

ويتم التواصل بين اللاعبين الثلاثة باللغة الألمانية، حيث إن الدولي الياباني قضى 5 أعوام مع نادي سالزبورج النمساوي.

واختتم: ان في الوقت الراهن أتحدث كثيرا إلى اللاعبين الذين يتحدثون اللغة الألمانية"، ولحسن حظه أن مدرب ليفربول أيضا ألماني اللسان.

يذكر أن تاكومي مينامينو (25 عاما) كان مفاجأة كلوب الأخيرة، إذ ضمه ليفربول إلى صفوفه مقابل 8,5 مليون يورو. وقد شارك إلى هذه اللحظة في أربع مباريات ومن المفترض أن نشهده قريبا في مباريات دوري الأبطال.