» نهاية مأساوية.. رصاصة تفجر وجه فتاة سعودية

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جريمة

فتاة

مصرع فتاة

فتاة سعودية

لقيت فتاة سعودية في العشرينات من عمرها مصرعها، بمحافظة أحد المسارحة، بمنطقة جازان يوم أمس، برصاصة فجرت وجهها.

وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة الفتاة جراء طلقة نارية اخترقت وجهها.

وكثفت الأجهزة الأمنية في السعودية من جهودها لمعرفة ملابسات الحادث، حيث فتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب وفاتها وفيما إذا كانت انتحارا أم بفعل فاعل.

وتم إيداع جثمان الفتاة في ثلاجة الموتى إلى حين استكمال التحقيقات.

وقال نشطاء في السعودية، إن الحادثة وقعت في قرية الجعدية، الواقعة بأحد المسارحة، بينما شكك آخرون بكون الواقعة انتحارا، حيث لم تعلن الأجهزة الأمنية عن وجود أي سلاح بقرب الجثة.

جاء هذا في الوقت الذي رجح فيه البعض فرضية وجود شبهة جنائية أو قتل خطأ بسبب إطلاق النار في الأعراس.

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