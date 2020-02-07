رئيس "الفيفا" يهاجم أحمد أحمد بسبب أداء الحج

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فيفا

المصريون

احمد احمد

شن السويسرى جيانى انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، هجومًا ناريًا على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب الاستخدام السيئ لأموال الاتحاد الدولى، من أجل تطوير كرة القدم.

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية، تصريحات لانفانتينو، على هامش حضوره المؤتمر الـ83 للصحافة الرياضية في المجر، قائلا:" إن أموال الفيفا تستخدم لتطوير كرة القدم فى قارة أفريقيا، وليس وضعها فى جيوب المسئولين".

أضاف رئيس الفيفا حديثه قائلا:"أن الفساد والرشاوى يعدان أكبر مشاكل تواجه الكرة الأفريقية، لاحظنا أن بعض رؤساء الاتحادات المحلية، يقومون بتضخيم فاتورة تنقلاتهم، من أجل وضع المال المتبقى في جيوبهم".

تابع انفانتينو، حديثه قائلا:"علمت أن منحة الفيفا، أنفقها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على الذهاب إلى مكة المكرمة، من أجل أداء فريضة الحج، أمل أن يفهم أحمد أحمد، بأننى لن أتسامح ضد مرتكبى الفساد".

جدير بالذكر أنه تم القبض على أحمد أحمد في يونيو عام 2019 بسبب اتهامات بالفساد عن طريق السلطات الفرنسية، ولكن تم إطلاق سراحه دون شروط في وقت لاحق.



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