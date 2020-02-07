«أنشيلوتي»: متخوف من هذا الأمر أمام ليفربول

07 فبراير 2020 - 07:30 م

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، عن أمنيته بألا يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، في ملعب «جوديسون بارك»، خلال مواجهة الريدز وإيفرتون المقرر إقامتها ضمن الجولة الـ30 من البريميرليج يوم في 16 مارس المقبل.

واقترب ليفربول بشدة من حسم لقب الدوري الغائب عن خزائنه من 30 عاما، حيث يتصدر الدوري برصيد 73 نقطة وبفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وفي حالة استمرار ليفربول في تحقيق الفوز وسقوط مانشستر سيتي أو ليستر سيتي في أي مباراة قبل ديربي المرسيسايد، فيمكن لفريق يورجن كلوب التتويج باللقب على ملعب جوديسون بارك.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، لمباراة إيفرتون وكريستال بالاس متحدثا عن إمكانية تتويج الليفر في ملعب إيفرتون:"ليفربول سيفوز بالدوري الإنجليزي، وأنا لا أتمنى ذلك في ملعب جوديسون بارك".

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم:"لماذا في ملعب جوديسون بارك؟ هناك ملاعب أخرى كثيرة يمكنهم - ليفربول - حسم اللقب فيها".

يذكر أن ليفربول وإيفرتون فريقان من مدينة واحدة في إنجلترا، وبين جماهيرهما عداءً تاريخيا من عشرات السنين.