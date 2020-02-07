20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود

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اختار الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف 20 لاعبًا أستعدادًا لمباراة أسوان والمقرر لها غدًا السبت على ملعب المكس، ضمن منافسات الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود الزنفلى و عمرو خليل و إسلام جمال ومحمود رزق و محمود شعبان و السيد سالم و هشام محمد و نور السيد و أكوى و خالد قمر وأحمد حجى و أنيس سالتو و عمرو الميدانى و صبرى رحيل و أسامه العزب و ويلسون و أحمد رفعت و رزاق سيسيه و أيمن غباشى و أحمد راشد.


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