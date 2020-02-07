ضربة قوية للاقتصاد التركي

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تركيا

الاقتصاد التركي

الليرة التركية

اقتصاد تركيا

تلقى الاقتصاد التركي ضربة قوية، حيث سجل سعر صرف الليرة التركية، أدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي.

جاء هذا بعد تعليق لوزير الخزانة التركية أشار فيه، إلى أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع، حيث سجلت أمس الخميس 5.9887.

وكانت الليرة التركية قد شهدت في شهر أكتوبر الماضي أكبر هبوط لها أيضا على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير اقتصاد تركيا.


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