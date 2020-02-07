» حادث مروع.. طعن سعودية بعد محاولة اغتصابها

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اغتصاب

باكستاني

طعن

وافد

كشفت صحيفة الوئام السعودية، عن تعرض مواطنة لعملية طعن بعد فشل اغتصابها.

وذكرت أن فتاة سعودية، تعرضت للطعن فجر اليوم الجمعة، من قبل وافد باكستاني؛ بعد مقاومتها له حين حاول اغتصابها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بشأن فتاة سعودية (تبلغ 21 عاما)، عثر عليها أمام مستشفى بمكة المكرمة، وعليها آثار دماء؛ إثر طعنات تلقتها بسلاح أبيض ”سكين“.

وقالت الصحيفة إن مقيما من الجنسية الباكستانية (35 عاما) حاول هتك عرض المجني عليها، حسب إفادتها، وذلك أثناء إيصالها لمنزلها في حي الشرائع.

وقالت إنه قام بتغيير الطريق إلى طريق آخر مظلم وهو في حالة سكر، موضحة أنها قاومت محاولة هتك عرضها من قبل الجاني، فقام بطعنها عدة طعنات في الرأس والظهر، وبعدها رماها؛ خوفا، عند أحد المستوصفات ولاذ بالفرار.

ويعمل المتهم سائقا على كفالة والد الفتاة والسيارة التي يستقلها تعود ملكيتها لوالدة الفتاة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المركبة أمام منزل الفتاة وعليها آثار دماء، والجاني غير موجود، فيما تولت الشرطة القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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