  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرملي وصبحي

«لينين الرملي».. «مسلم أم مسيحي؟».. وسر خلافه مع «محمد صبحي»

السعودية

قرار بشأن دخول العائلات للمطاعم في السعودية

موسيمانى

مدرب صن داونز يكشف خطته للإطاحة بالأهلي

الحادث

بالفيديو.. سائق يدهس ضابط مرور بوسط البلد

موقف مؤثر للرئيس مع بائعة جائلة

خلال زيارته «عزبة الهجانة».. موقف مؤثر للرئيس مع بائعة جائلة

سعد محمد

سعد محمد.. من حلم النجومية إلى مقاومة السرطان

الاعتداء

بالفيديو.. الاعتداء على سائق يهز قطر

هالة زايد وزيرة الصحة

بيان هام من «الصحة» عن «كورونا»

صلاح

"صلاح" ينتظر ابنته الجديدة.. و"مكة" تختار اسمها

علم مصر

مصر تطالب بملاحقة هذه الدول

قطار القاهرة يدهس شخصًا بالمنوفية

قضايا وحوادث

قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قطار الأهلى يستدرج طنطا بإستاد القاهرة

#

قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"

#

قطار يدهس ربة منزل ونجلها بالمنوفية

#

الصور الأولى للشاب ضحية قطار الإسكندرية

إيتاي البارود

قطار القاهرة

استقبل مستشفى الباجور المركزي نقاشًا مصابًا بتهتك في القدم اليسرى، على خلفية إصابته في حادث تصادم قطار، محولًا من مستشفى السادات المركزي.

وتلقى اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء أسامة سعودي، نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد باستقبال مستشفى السادات المركزي “أ ، ع ، ج”، 23 عاما، ويعمل نقاشا، مقيم قرية الأخماس دائرة مركز السادات، مصابا بتهتك في القدم اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى الباجور المركزي، على إثر حادث دهس أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجوار محطة الخطاطبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حادث مروع.. طعن سعودية بعد محاولة اغتصابها
» قرار بشأن دخول العائلات للمطاعم في السعودية
» قرار جديد داخل الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك
» قطار القاهرة يدهس شخصًا بالمنوفية
» حقيقة انتقال «ميسي» إلى مانشستر سيتي
» أمين شرطة يقتل نفسه بالخطأ في كفر الشيخ
» سعادة كبيرة بين جماهير ليفربول بسبب «صلاح»
» توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية
» هل هو صحي.. غسل جسد المولدة بـ"دم الوطاط" لمنع نمو الشعر
» بعد إصابة لاعب نادي الزمالك.. بالتفاصيل أعراض سرطان الدم
» يخطفون طفلا ويطلبون فدية 2 مليون جنيه والأمن يتحرك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:10 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم