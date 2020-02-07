» قطار القاهرة يدهس شخصًا بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور المركزي نقاشًا مصابًا بتهتك في القدم اليسرى، على خلفية إصابته في حادث تصادم قطار، محولًا من مستشفى السادات المركزي.

وتلقى اللواء محمد أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء أسامة سعودي، نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد باستقبال مستشفى السادات المركزي “أ ، ع ، ج”، 23 عاما، ويعمل نقاشا، مقيم قرية الأخماس دائرة مركز السادات، مصابا بتهتك في القدم اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى الباجور المركزي، على إثر حادث دهس أثناء عبوره شريط السكة الحديد بجوار محطة الخطاطبة.