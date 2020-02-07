» قرار بشأن دخول العائلات للمطاعم في السعودية

07 فبراير 2020 - 06:05 م

علقت أمانة مكة المكرمة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، إن أمر الإلغاء اختياريًا وليس إلزاميًّا.

وتابع أنه لا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المطاعم والمقاهي بالتقيد بشرط إلغاء مداخل العائلات، موضحًا أن هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه.

واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي في ديسمبر 2019 ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لائحات واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، وكان أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعائلات.