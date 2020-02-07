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تخفيض 50% لرحلات الأقصر للأجانب فى يوليو وأغسطس

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وزارة السياحة

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تخفيض نسبة 50? خلال شهري يوليو وأغسطس من أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه في القاهرة و الأقصر.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر خلال شهري يوليو وأغسطس حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأوضح د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أن تصريح الأقصر Luxor Pass ينقسم إلى فئتين وهما Premium وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري، والفئة الثانية Standard وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.


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