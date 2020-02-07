مدرب صن داونز يكشف خطته للإطاحة بالأهلي

07 فبراير 2020 - 05:47 م

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، خطته للإطاحة بالأهلي، من الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أمس، الأربعاء، أسفرت عن وقوع فريق صن داونز الجنوب إفريقي مع النادي الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية: "خطتي في مباراة الذهاب أمام الأهلي، ستعتمد على محاولة تسجيل هدف، يسهل من مباراة العودة بجنوب أفريقيا".

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي، كوصيف للمجموعة الثانية برفقة النجم الساحلي متصدر الترتيب.

يذكر أن فريق صن داونز أقصى الأهلى من دور الثمانية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، بعد الفوز عليه بنتيجة 5 - 1، بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا.