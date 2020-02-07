بالفيديو.. سائق يدهس ضابط مرور بوسط البلد

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الحوادث

ضابط

مرور

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، من إلقاء القبض على سائق صدم ضابط مرور بسيارته اليوم الجمعة.

وشهد ميدان الأوبرا في وسط القاهرة الحادث، قبل أن يفر السائق هاربا.

ونجحت الشرطة في القبض على السائق بعد مطاردته، فيما نقل الضابط المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى الرعاية الصحية.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا بوجود مصاب بأحد الميادين بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة، الرائد عمرو محارب بكسور وكدمات  أثناء محاولته إيقاف سيارة فصدمه قائدها وفر من المكان.

وقام رجال الأمن بمساعدة الأهالي بمطاردة وضبط السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.


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