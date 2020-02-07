إجراء عاجل ضد "كورونا" بسبب حالتين في السعودية

07 فبراير 2020 - 05:22 م

اتخذت وزارة الصحة السعودية، إجراءات عاجلة تجاه شقيقتين هنديتين، قدمتا إلى البلاد بعد مكوثهما فى الصين 21 يومًا.

وتم وضع الشقيقتين تحت الملاحظة والعزل كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت أن الشقيقتين غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير الماضي إلى الهند ومكثتا هناك ما يقارب من 21 يوماً، وهي أكثر من فترة حضانة فيروس كورونا المستجد والذي يتفشى في الصين، وأكدت الشقيقتين أنهما لم تتواجدا، في مدينة ووهان التي انطلق منها الفيروس والتي تشهد حالياً أعلى مستويات إصابة به.

ودخلت الشقيقتان السعودية فى 3 فبراير بالتالي فإن دخولهما إلى المملكة جاء بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من 15 يوماً، لذا فدخولهما إلى السعودية تم بصورة نظامية، حيث يُمنع حالياً فقط دخول من كان في الصين خلال الـ15 يوماً الماضية.

وأكدت الوزارة أن فريق العزل الوبائي توجّه لمنزل الأسرة الهندية فوراً وأخذ عينات للفحص المخبري، وجاري العمل عليه، وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بأن دخول الشقيقتين لا يستدعي القلق، حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة، وليس عليهما أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد اتُخذت الاحتياطات اللازمة.